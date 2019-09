Milan, che stoccata da Berlusconi: “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…”

Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti

Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di Milano. Anche i tifosi ‘vip’ sono rimasti abbastanza delusi. Ne è l’esempio l’ex patron del Milan Silvio Berlusconi che ai microfoni di Calciomercato.com si è espresso così: “non sono riuscito a seguire bene il derby in tv, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso. Io ho consigliato Giampaolo? No, io non l’ho consigliato, l’ha consigliato lui (indicando Galliani). La colpa è sua. No, in realtà non l’abbiamo consigliato nè io nè lui. L’ha scelto il Milan e appariva a tutti un ottimo allenatore. Non lo conosco, non posso dare nessun giudizio su di lui. Suso trequartista? E’ un grande campione, deve giocare da seconda punta o dietro le due punte, ma devono metterlo nelle condizioni di ricevere palla, cosa che finora non si è verificata. Boban e Maldini? Passiamo alla prossima domanda. Dico solo che da giocatori li ho tifati“.

