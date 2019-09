Mercato NBA – Ryan Anderson è un nuovo giocatore degli Houston Rockets

Ryan Anderson ritorna in Texas: l’ala grande ex Miami Heat si accasa agli Houston Rockets dopo il biennio 2016-2018

Gli Houston Rockets puntellano il proprio roster con una vecchia conoscenza. Fa il suo ritorno in Texas Ryan Anderson che, nel bienno 2016-2018, aveva già indossato la casacca della franchigia di Houston. Anderson in carriera ha vestito anche le maglie di Nets, Magic e Pelicans prima di approdare a Houston, mentre successivamente ai due anni passati al fianco di James Harden ha giocato con Suns e Heat. In carriera vanta 647 partite con una media di 12.4 punti, 5.3 rimbalzi e 0.9 assist. Ryan Anderson ha firmato con i Rockets un contratto parzialmente garantito.

