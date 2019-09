Mercato NBA – Milwaukee Bucks decisi a blindare Antetokounmpo: pronto un supermassimo salariale

I Milwaukee Bucks sono decisi a legare il proprio futuro a quello di Giannis Antetokounmpo: per l’MVP in carica sarà pronto un supermassimo salariale a partire dal prossimo anno

Stagione a dir poco ‘senza sosta’ per Giannis Antetokoumpo. ‘The Greek Freak’ ha prima trascinato i Bucks in vetta alla Conference, arrendendosi in postseason ai Toronto Raptors (futuri campioni NBA) e conquistando il titolo di MVP. Successivamente è stato la guida della Grecia ai Mondiali di Basket 2019, nonostante la sua avventura sia terminata fuori dal podio.

Il cestista ateniese ha comunque dimostrato di essere una delle stelle più luminose del presente e del futuro del basket mondiale: un giocatore che qualsiasi franchigia vorrebbe nel proprio roster. I Milwaukee Bucks, per bocca del gm Jon Horst, sono pronti a fargli firmare il massimo salariale appena possibile: “per ora, la risposta è che non possiamo negoziare alcunché. Potremmo offrire un’estensione al supermassimo salariale a Giannis a partire dal prossimo anno. Quando potremo, lo faremo sicuramente”

