Mercato NBA – Iguodala non parteciperà al training camp dei Grizzlies: scambio in vista o buyout?

Andre Iguodala è stato autorizzato a non prendere parte al training camp dei Grizzlies: il giocatore sarebbe sul piede di partenza

Andre Iguodala non parteciperà al training camp dei Memphis Grizzlies. La notizia arriva da Chris Herrington, giornalista del Daily Memphian, che ha riportato la notizia di un comune accordo fra giocatore e franchigia. L’MVP delle Finals 2015 in maglia Golden State sembra essere pronto a lasciare la squadra che ne ha acquisito le prestazioni sportive qualche mese fa permettendo agli Warriors di liberare lo spazio salariale necessario per rinnovare il contratto di Klay Thompson e firmare D’Angelo Russell.

All’orizzonte si aprono due strade per ‘Iggy’, entrambe non proprio facilmente percorribili: la franchigia non sembra intenzionata a concedere un buyout al giocatore; più accreditata l’ipotesi di uno scambio che farebbe guadagnare asset ai Grizzlies, ma i 17 milioni percepiti dal giocatore sono un fattore che nell’immediato riduce al minimo i margini di trattativa.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE