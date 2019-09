Mercato Basket – Olimpia Milano, che colpo! Dopo un Mondiale da urlo arriva Luis Scola

L’Olimpia Milano ha tesserato Luis Scola: il lungo argentino, che ha impressionato ai Mondiali in Cina, è stato annunciato in conferenza stampa da Ettore Messina

L’esordio in campionato dell’Olimpia Milano non è stato dei migliori, visto il ko casalingo contro Brescia, ma i tifosi della formazione meneghina si possono consolare con una grande notizia di mercato: Luis Scola è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano! Lo ha annunciato direttamente Ettore Messina in conferenza stampa spiegando: “lo abbiamo tesserato, ora vedremo quando averlo a disposizione”. Nonostante i 39 anni d’età, Luis Scola ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli, trascinando l’Argentina fino alla finale del Mondiale di Cina, nella quale ha ottenuto il suo secondo argento in carriera dopo Indianapolis 2002. Luis Scola porterà talento e soprattutto esperienza nel roster di Milano: il lungo argentino ha militato per 10 anni in NBA vestendo le maglie di Rockets, Suns, Pacers, Raptors e Nets.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE