Lutto in casa Juventus: nella notte è morta la nonna di Alex Sandro

Una grave notizia ha scosso la tranquillità dell’ambiente Juventus nelle ultime ore: è venuta a mancare la nonna di Alex Sandro. Il terzino è volato in Brasile per stare vicino alla famiglia

Nella notte Alex Sandro ha ricevuto una telefonata alla quale non avrebbe mai voluto rispondere: il calciatore è stato informato della morte della nonna. Il terzino della Juventus è subito volato in Brasile per unirsi alla sua famiglia nel dolore della perdita.

La Juventus ha manifestato la sua vicinanza al proprio giocatore. Nonostante parlare di calcio in questi momenti risulti forse fuori luogo, per dovere di cronaca sottolineiamo come la presenza di Alex Sandro per la sfida contro la Spal di sabato sia in forte dubbio.

