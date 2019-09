Liverpool, possibile esclusione a tavolino dalla Coppa di Lega: la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra

Secondo quanto riferiscono i media inglesi, il Liverpool potrebbe perdere a tavolino il match contro il Milton Keynes per una irregolarità

Rischia davvero grosso il Liverpool in Coppa di Lega, la formazione allenata da Jurgen Klopp infatti potrebbe essere esclusa a tavolino in Carabao Cup per una irregolarità amministrativa relativa alla posizione di un proprio calciatore, mandato in campo nel match contro il Milton Keynes Dons valido per i sedicesimi di finale.

Secondo la stampa inglese, il manager tedesco dei Reds avrebbe utilizzato un giocatore non schierabile, probabilmente tra i giovani fatti debuttare: Caoimhin Kelleher, Rhian Brewster, Herbie Kane e Harvey Elliott oltre a Sepp van den Berg, arrivato in estate dagli olandesi del Pec Zwolle, e allo spagnolo Pedro Chirivella. Il Liverpool ha confermato di essere in contatto con “le autorità del caso per stabilire l’esatta natura dei fatti, ammettendo che c’è un potenziale errore amministrativo legato a uno dei nostri calciatori“.

