Liverpool, Jurgen Klopp sfotte il Napoli sulla questione spogliatoi: “spero che riusciremo ad avere una doccia”

La questione spogliatoi che ha coinvolto il Napoli e il Comune della città campana ha valicato i confini italiani, arrivando fino a Liverpool e alle orecchie di Jurgen Klopp, che sarà proprio al San Paolo la prossima settimana insieme alla propria squadra per la prima giornata di Champions League.

Interrogato sulla questione in conferenza stampa, l’allenatore dei ‘Reds’ non ha lesinato una battuta poco carina sulla questione: “ho sentito diverse cose, ho visto delle foto ma non ho il live streaming, magari sono foto che risalgono allo scorso maggio, non posso saperlo. Sono comunque fiducioso, credo che riusciremo ad avere una doccia, e uno spazio dove poterci cambiare. Ma non lo so, non voglio farne un caso. Se mi devo basare sulle foto viste, non sembra una cosa piacevole. Ma finché il campo sarà lì, e tutto il resto, potremo giocare. Non ci resta che accettare la situazione e giocare una buona partita“.

