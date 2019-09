Liverpool, Klopp e l’8-0 del City al Watford: “Manchester a volte è il posto peggiore in cui trovarsi”

L’allenatore tedesco ha commentato il largo successo del Manchester City sul Watford, usando la sua solita ironia

La goleada rifilata dal Manchester City al Watford sabato scorso ha lasciato di stucco anche Jurgen Klopp, riuscito comunque a rispondere ieri con il successo ottenuto in trasferta sul campo del Chelsea.

L’allenatore tedesco però non ha potuto esimersi dal commentare l’8-0 dei citizens, utilizzando la sua proverbiale ironia: “ho visto solo un riassunto di 2 minuti e 50 secondi dopo aver lasciato il campo di allenamento sabato. Avrei bisogno di guardare la partita integralmente per capire meglio, ma comunque mi è bastato per vedere 8 gol e due traverse. Per il Watford è stata una giornata difficile. Se una cosa del genere può accadere contro una squadra al mondo, quella è il City. E’ successa anche a noi una cosa del genere, due anni fa, quando abbiamo perso 5-0. Se sei in dieci uomini, Manchester è il posto peggiore al mondo in cui trovarsi. Non voglio mettere pressioni su Guardiola, ma in certi momenti sono veramente fantastici. Anche noi non siamo così cattivi come loro. E’ stata una grande vittoria, ma sono riuscito a dormire abbastanza bene”.

