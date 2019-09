Leclerc, notte da sogno a Singapore! Un ultimo giro al limite gli vale la terza pole position consecutiva

Charles Leclerc conquista la pole position a Singapore: il giovane pilota Ferrari si mette davanti ad Hamilton e Vettel con un ultimo giro pazzesco

Non c’è due senza tre! Si conferma dolcemente il famoso adagio che fa sorridere la Ferrari. Dopo le pole di Spa e Monza, Charles Leclerc si mette davanti a tutti anche al termine del Q3 delle qualifiche di Singapore. E se nelle due gare precedenti, la pole è poi coincisa con la vittoria della domenica, in casa Ferrari si accarezza il sogno di un tris da paura.

La pista di Marina Bay non sembrava la più adatta per la Rossa di Maranello, complice la velocità delle due Mercedes e il solito, ‘fastidioso’ Max Verstappen. Nel Q3 delle qualifiche però la musica e cambiata. Prima Vettel ha firmato il miglior giro, poi Leclerc ha compiuto una vera e propria impresa, fermando il cronometro in 1:36.217 grazie ad un ultimo giro al limite, nel quale ha baciato più volte le barriere laterali che delimitano la pista, senza mai impattare. Dietro di lui un battagliero Lewis Hamilton che si è dovuto accontentare della seconda posizione a +0.191. Terza piazza per Vettel (+0.220) che vede ancora sfumare un buon risultato e proverà a rifarsi nella giornata di domani.

