Lazio-Parma, Immobile torna sui suoi passi dopo lo sfogo: sui social arrivano le scuse a Inzaghi e ai compagni

L’attaccante della Lazio ha voluto chiedere scusa pubblicamente per il comportamento tenuto dopo la sostituzione nel match con il Parma

Non è passato inosservato ieri lo sfogo di Ciro Immobile dopo la sostituzione decisa da Inzaghi nel secondo tempo di Lazio-Parma, match concluso 2-0 per i biancocelesti proprio con una rete dell’attaccante napoletano.

Una serata macchiata dal comportamento arrivato nella ripresa, quando l’ex Borussia non ha nascosto il proprio disappunto per il fatto di dover abbandonare il terreno di gioco. A mente fredda e dopo una notte passata a rimuginare, Immobile è tornato sui propri passi, chiedendo pubblicamente scusa sui social: “A volte la pressione e la tensione ci fanno fare cose che non dovremmo fare… E’ lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione, è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita e grazie ai tifosi che ci hanno aiutato“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE