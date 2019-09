Laver Cup – Thiem cede a Fritz, Federer stende senza problemi Isner: Team World sempre davanti

Nel primo singolare del pomeriggio di oggi Fritz supera in tre set Thiem, nella seconda partita invece è Federer a sorridere al cospetto di Isner

Prosegue senza sosta la Laver Cup, che continua a regalare emozioni di match in match. Una vittoria per parte nei due singolari in programma questo pomeriggio, prima il Team World allunga il proprio vantaggio con la vittoria di Fritz su Thiem, per poi vedersi rimontare parzialmente dal Team Europe, vincente con Federer su Isner.

Il tennista statunitense si impone in tre set sull’austriaco con il punteggio di 7-5, 6-7, 10-5 mentre a Federer ne bastano due per avere la meglio sul suo avversario americano, steso 6-4, 7-6. Adesso il risultato vede in vantaggio il Team World per 11 punti a 10, in attesa delle altre sfide in programma.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE