Laver Cup – Doppia convocazione nel Team World: Taylor Fritz e Jack Sock nella squadra di McEnroe

Il Team Wolrd si arricchisce di due nuovi nomi in vista della Laver Cup: Taylor Fritz prende il posto di Kevin Anderson, Jack Sock dà il suo ok alla convocazione

Dopo il forfait di Kevin Anderson, che ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2019, il capitano del Team World, John McEnroe è corso ai ripari alla ricerca di un sostituto in vista della Laver Cup. L’ex tennista americano ha deciso di affidarsi a due connazionali per impiegare due dei tre posti disponibili. Il posto di Kevin Anderson verrà preso da Taylor Fritz: “Taylor è uno dei giovani talenti da tenere d’occhio nel mondo del tennis. Ha solo 21 anni e va molto d’accordo con tutti gli altri ragazzi. Sarà una grande aggiunta per il team a Ginevra“, ha dichiarato McEnroe.

Importante, particolarmente in chiave doppio, la convocazione di Jack Sock per il quale McEnroe ha speso belle parole: “Jack è stato il nostro MVP negli ultimi due anni e sono felice che si unirà a noi quest’anno a Ginevra. Il Team Europa sarà difficile da battere. Per noi, il doppio è stato molto importante negli ultimi due anni. Abbiamo vinto la stragrande maggioranza delle nostre partite di doppio e ovviamente Jack ne ha fatto una parte importante. È uno dei migliori doppisti al mondo, straordinariamente versatile e un grande giocatore di squadra. Penso che potrebbe essere la chiave del successo per noi a Ginevra“.

TEAM EUROPE

Rafael Nadal

Roger Federer

Dominic Thiem

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Fabio Fognini

(Ultimo convocato)

TEAM WORLD

John Isner

Milos Raonic

Nick Kyrgios

Denis Shapovalov

Jack Sock

Taylor Fritz

(Ultimo convocato)

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE