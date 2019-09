Laver Cup – Il team Europa perde una pedina fondamentale: Nadal costretto al ritiro

Nadal costretto al ritiro dalla Laver Cup: il maiorchino fermato da un problema al polso

In tantissimi attendevano con ansia il dobbio Fedal vs Sock e Isner in programma per oggi alla Laver Cup: Federer stesso ha condiviso poche ore fa sui suoi profili social un video motivazionale per spingere tutti gli appassionati di tennis a fare il tifo per lui ed il suo compagno di squadra Nadal in quella che sarebbe stata un’appassionante sfida.

A poche ore dall’attesissimo match ecco arrivare una terribile notizia: Rafa Nadal è costretto al ritiro. Un problema al polso del maiorchino fa perdere una pedina fondamentale alla formazione del Team Europa. Al suo posto scenderà in campo dunque il greto Tsitsipas al fianco di Federer, mentre Thiem sfiderà Kyrgios nel singolare.

“Mi sono divertito moltissimo a giocare qui alla Laver Cup e sono molto deluso di non poter giocare di nuovo oggi, ma ho un po’ di infiammazione alla mano e ho bisogno di riposare. L’atmosfera è stata fantastica qui a Ginevra e, naturalmente, resterò con i miei compagni di squadra e farò del mio meglio per sostenerli e aiutare l’Europa a vincere la Laver Cup“, scritto Nadal sui social.

