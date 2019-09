Laver Cup – Il secondo giorno si apre nel segno del Team World: Isner piega Zverev al terzo set

Il Team World vince il primo singolare della seconda giornata di Laver Cup: Isner batte Zverev al terzo set e regala punti importanti alla sua squadra

Dopo la vittoria nel doppio, in coppia con Federer, Alexander Zverev torna in campo nella seconda giornata di Laver Cup, questa volta in singolare, ma raccogliendo un risultato diverso. Dopo aver vinto il primo set al tie-break (7-2) contro John Isner, il tedesco si è arreso alla rimonta del tennista statunitense capace di imporsi 4-6 / 1-10 nei due set successivi. Isner riporta il punteggio fra Team Europa e Team World in parità sul 3-3

