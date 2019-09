Laver Cup – Il Team World torna davanti grazie al doppio, Isner e Sock stendono Federer e Tsitsipas in tre set

Comincia bene la terza giornata per il Team World, che passa in vantaggio grazie al doppio, dove Isner e Sock stendono Federer e Tsitsipas

Il Team World rimonta e si porta in vantaggio nella Laver Cup, cominciando alla grande la terza giornata. Nel doppio, la coppia formata da Isner e Sock non lascia scampo a Federer e Tsitsipas, costretti ad arrendersi in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 10-8.

Una sconfitta in rimonta che fa male al Team Europe, ritrovatosi adesso ad inseguire sul 9-8 dopo l’allungo di ieri. Saranno i singoli del pomeriggio a far cambiare il risultato, le emozioni non mancheranno di certo.

