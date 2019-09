Juventus, che sofferenza contro il Verona! Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano la figuraccia: i bianconeri si confermano ‘battibili’

La Juventus soffre contro il neopromosso Verona e riesce ad imporsi 2-1 in rimonta: le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano il peggio, ma i bianconeri si confermano ‘battibili’

Dopo il 2-2 di Champions contro l’Atletico Madrid, la Juventus torna in campo per la quarta giornata di Serie A in un match all’apparenza semplice sulla carta, contro il Verona neopromosso, ma che ha nascosto più di un’insidia.

Lo si vede subito dopo pochi minuti del primo tempo, quando il Verona spreca l’occasione del vantaggio su calcio di rigore colpendo un palo e una traversa con Di Carmine e Lazovic, prima che Miguel Veloso riesca a segnare la rete del momentaneo vantaggio. Juventus che mette in mostra un’inconsueta incertezza difensiva, complice la poca chimica di squadra della retroguardia che schiera i nuovi Danilo e Demiral, ma che ritrova un Buffon decisivo a più riprese nell’evitare il raddoppio degli scaligeri.

Servono i big per riprendere una gara che se non si può vincere solo sul piano del gioco, fondamentale sul quale Sarri ha bisogno ancora di lavorare parecchio, deve essere ripresa su quello della personalità dei singoli. Prima il nuovo arrivato Ramsey, poi Cristiano Ronaldo su rigore, ribaltano la gara. Nel finale Buffon tappa come può qualche errore difensivo e i bianconeri difendono il vantaggio non riuscendo a chiudere la gara. Il Verona esce sconfitto, ma a testa altissima, dallo Stadium. La Juventus ottiene 3 punti ma con la consapevolezza di dover registrare la difesa (4 gol in 4 partite) e migliorare sul piano del gioco, seguendo i dettami di mister Sarri. Ad oggi i bianconeri non sembrano più la corazzata degli anni passati: anche la Juventus è diventata ‘battibile’?

