Juventus-Verona, Sarri non ha dubbi: “la prestazione opaca? Il turnover fa perdere equilibrio e certezze”

L’allenatore toscano ha analizzato il match con il Verona, vinto per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo

Vittoria sofferta per la Juventus, che nell’anticipo della quarta giornata supera in rimonta l’Hellas Verona grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo. Una prestazione opaca quella dei bianconeri nonostante il successo, colpa di un turnover corposo deciso da Sarri per far riposare alcuni giocatori dopo la trasferta di Champions League.

Queste le considerazioni dell’ex allenatore del Napoli ai microfoni di Sky Sport: “dal punto di vista mentale potevamo essere stanchi, perché bisogna scaricare una partita pesante. Cambiando molto si perdono equilibri e infatti la partita a sprazzi ha avuto pochi equilibri. Dei ‘nuovi’ Dybala ha fatto una buonissima partita, Ramsey deve ancora adattarsi ma è abbastanza normale quando abbiamo il centrocampista centrale marcato a uomo. Potevamo fare di più in fase di costruzione, ma con tanti cambi è più facile perdere dei meccanismi. Il turnover? Penso che sia un discorso di energie mentali, questi giocatori sono abituati a giocare in Champions, in campionato si gioca sia prima che dopo. Importante è aver fatto punti, siamo stati bravi a ribaltare una partita difficile, bisogna migliorare nell’approccio. A Empoli nelle prime partite abbiamo preso 25 gol, a Napoli abbiamo sofferto per i primi due mesi. Ci serve tempo, non siamo ancora sereni nell’uscire da dietro. Il Napoli era una squadra simmetrica, la Juve al contrario, è una squadra diversa”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE