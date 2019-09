Juventus, Sarri risponde alla frecciata di Conte: “sto dalla parte del più forte? Penso che gli abbiano riferito male”

L’allenatore della Juventus ha risposto alla frecciata di Conte, paventando la possibilità che gli sia stato riferito qualcosa di sbagliato

La Juventus domani sfiderà l’Atletico Madrid in Champions League, ma Maurizio Sarri trova il tempo in conferenza stampa di rispondere alla frecciata di Antonio Conte, lanciata sabato sera dopo Inter-Udinese.

L’allenatore toscano ha tenuto i toni bassi, senza però rinunciare a mettere in chiaro alcune cose: “cosa ho pensato quando hai sentito dire a Conte che ora sono dalla parte del più forte? Non ho pensato niente perché non ho sentito niente. Non penso niente, perché alla base penso che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato. Io ho fatto un commento su una cosa che riguardava noi, ossia la differenza tra la Juve di Napoli e quella della Fiorentina e ho detto che in questo momento c’è differenza tra giocare alle 9 e alle 15. Mi riferivo alle partite nostre, non ho tirato in ballo nessuno e se Antonio ha risposto qualcosa è perché gli è stato riferito qualcosa di errato“.

