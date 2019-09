Juventus, Ronaldo e quel gol in rovesciata segnato ai bianconeri: “uno dei migliori di sempre, meglio del sesso”

Il giocatore portoghese è tornato a parlare del gol in rovesciata segnato due anni fa alla Juventus, quando ancora indossava la maglia del Real Madrid

Seconda stagione con la maglia della Juventus, una nuova avventura iniziata ormai più di un anno fa e già piena di trofei e di gol, segnati sia in Serie A che in Champions League.

Cristiano Ronaldo si è preso in poco tempo la scena anche all’Allianz Stadium, continuando con la maglia bianconera addosso il suo percorso verso altri e nuovi record. L’obiettivo è stare davanti a Lionel Messi, ma senza lavorare duramente questo non sarà possibile: “vincere e avere successo è la mia ossessione, lavoro per questo e finora ho ottenuto quello che volevo” le parole di CR7 ai microfoni di ITV. “Non sono io a inseguire i record, sono loro a inseguire me. Vincere e avere successo è diventato un vizio per me, ma non credo sia una brutta cosa è quello che mi dà motivazioni e che mi porta a ottenere record in maniera naturale. Se non hai stimoli, invece, è meglio fermarti. Diventare il calciatore che ha vinto più Palloni d’Oro nella storia del calcio, mi piacerebbe tantissimo e credo di meritarlo. Messi è un ragazzo fantastico, un calciatore eccezionale che resterà nella storia di questo sport, ma penso che vincendo il sesto, settimo o ottavo trofeo gli starò davanti, io e Lionel non siamo amici, ma dividiamo la scena da 15 anni, vogliamo superarci l’uno con l’altro, e’ il miglior giocatore che abbia mai affrontato senza alcun dubbio.

Ronaldo poi è tornato a parlare anche del gol segnato proprio alla Juventus due anni fa, quando indossava la maglia del Real Madrid: “meglio del sesso, è il mio gol preferito perché tecnicamente è molto complicato riuscirci e ho provato a farlo per tanti anni. Ho fatto 700 gol, ma uno così non lo avevo ancora segnato e non ne ho visto di così belli, poi fatto a Buffon, contro la Juve nei quarti di finale di Champions. Credo sia stato uno dei migliori di sempre”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE