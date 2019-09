Juventus, buone notizie per Sarri in vista della Spal: Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo

La formazione bianconera ha lavorato questo pomeriggio a Vinovo, il portoghese è tornato in gruppo mentre Alex Sandro ha marcato visita per problemi familiari

Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al match di sabato contro la Spal, i bianconeri sono tornati a lavorare nel pomeriggio di oggi a Vinovo ritrovando in gruppo Cristiano Ronaldo, assente a Brescia per un leggero affaticamento.

Il portoghese ha lavorato con i compagni, al contrario di Alex Sandro, tornato in Brasile per la morte della nonna. Questa la nota del club campione d’Italia: ‘i bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e, dopo il riscaldamento, si sono dedicati ad esercizi di tattica, per poi concludere l’allenamento con la partitella. E’ tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Cristiano Ronaldo. Assente Alex Sandro, per motivi familiari‘.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE