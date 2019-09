Juventus, Higuain svela: “sin dal primo giorno ho deciso di rimanere. Il numero 21? Vi svelo perché l’ho scelto”

L’attaccante della Juve ha parlato di questo suo avvio di stagione, soffermandosi anche sulla scelta del numero 21

Era stato inserito nella lista dei possibili partenti ad inizio mercato, ma l’arrivo di Sarri e le sue ottime prestazioni hanno convinto la Juventus a puntarci di nuovo.

Gonzalo Higuain si è tenuto dunque stretta la maglia bianconera, cambiando però il 9 con il 21, una scelta dettata dall’amore per la figlia. Intervistato da Sky Sport, il Pipita ha fatto un bilancio di questo inizio di campionato, partendo però dalla scorsa stagione: “è stata complicata anche se ho vinto alla fine l’Europa League e sono andato in doppia cifra. Ma ora inizia un nuovo anno e ho grande motivazione per aiutare la squadra a vincere qualcosa. Per me è un anno importante, dobbiamo lottare per tutto. Sono tornato qui per lavorare e provare a dimostrare il mio valore. Sin dal primo giorno volevo restare alla Juve e sono contento di essere in una grande squadra, con una grande tifoseria e una grande società. Il numero di maglia? Il 9 era disponibile ma ho deciso di cambiare perché il 21 è il giorno in cui è nata mia figlia e così è come portarla con me in ogni partita. E’ stata una decisione fatta col cuore e mi sta portando fortuna. La vittoria sul Napoli? Tante emozioni forti, siamo partiti bene e poi ci siamo fatti rimontare. Abbiamo cercato di vincere fino alla fine e abbiamo meritato anche se con un colpo di sfortuna del Napoli“.

Adesso c’è la sfida con la Fiorentina e poi l’Atletico Madrid in Champions: “mi aspetto una partita durissima, al Franchi soffrono tutte le squadre e loro sono forti, ma dobbiamo fare la Juve e portare a casa i tre punti. Le nostre rivali per lo scudetto? La prima rivale siamo noi, dobbiamo continuare su questa strada e fare tutto quello che abbiamo fatto ogni anno, avere fiducia in noi stessi. Ronaldo? Ho ritrovato un giocatore più completo, cresciuto in ambizione, e sono molto contento di tornare a giocare con lui“.

