Juventus, senti Higuain: “ritorno al River Plate? Non chiudo la porta, ma ho due anni di contratto”

Gonzalo Higuain apre la porta ad un possibile ritorno al River Plate: il centravanti argentino ringrazia i tifosi sudamericani per l’affetto mostrato, ma pensa al presente in bianconero

Se la Nazionale è un capitolo ormai chiuso della sua carriera, nonostate i “momenti intesi, belli e brutti” vissuti con la maglia Albiceleste, Gonzalo Higuain ha aperto ad un possibile ritorno nel campionato argentino. Intervistato da Fox Sport ‘El Pipita’ ha parlato di un ritorno al River Plate: “non chiudo la porta e poi i tifosi del River sono sempre stati splendidi nei miei confronti, ma ho due anni di contratto con la Juve, poi si vedrà: in questo momento penso a godermi l’esperienza in bianconero e penso a rispettare la durata del contratto. Ad andare via non ci penso“.

