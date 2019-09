Juventus-Bayer Leverkusen, Sarri fa chiarezza: “in Champions non siamo favoriti. Dybala-Higuain-Ronaldo? Dico…”

Maurizio Sarri fa il punto della situazione in casa Juventus alla vigilia della sfida contro il Leverkusen: l’allenatore bianconero vuole una squadra che si diverta a giocare senza l’ansia di dover rispettare i pronostici

Esordio con un pareggio e cammino subito in salita per la Juventus in Champions League. Già contro il Lverkusen serve fare risultato per non complicarsi troppo il prosieguo del girone. Maurizio Sarri lo sa bene, ma nella conferenza stampa della vigilia predica tranquillità.

In Champions League serve divertirsi, ma con equilibrio. Lo stesso che gli impedisce di schierare il tridente delle meraviglie: “la Champions per chi fa l’allenatore o il calciatore è il top. In Champions bisognerebbe divertirsi, avere un senso di soddisfazione e allegria. Non vorrei che invece prevalesse un senso di pesantezza. Le favorite per la vittoria finale sono le inglesi, per i motivi che conosciamo tutti. Dybala-Higuain-Ronaldo? E’ una ipotesi affascinante, per chi sta al bar bellissima, ma per chi deve dare equilibrio si può prendere in considerazione solo per spezzoni“.

E sul Leverkusen Sarri ammette: “il Lverkusen è a un punto dal Bayern, è la squadra con più possesso palla e i migliori valori fisici della Bundesliga. Mi ha sorpreso per facilità di palleggio. Havertz? Unisce ottime qualità fisiche e tecniche. E’ un ‘99 e di sicuro diventerà uno dei giocatori più importanti d’Europa”.

