Inter-Udinese, Candreva stuzzica De Paul e si becca uno schiaffo in faccia: espulso l’argentino [VIDEO]

Episodio singolare nel primo tempo del match tra Inter e Udinese, Candreva stuzzica De Paul che gli rifila uno schiaffo in faccia, ricevendo così il cartellino rosso

Brutto gesto di Rodrigo De Paul nel primo tempo del match tra Inter e Udinese, l’argentino infatti si becca il cartellino rosso per uno schiaffo in faccia a Candreva. L’esterno nerazzurro prima provoca il proprio avversario mettendogli un dito in faccia, per poi vedersi arrivare una sberla che costa l’espulsione al numero dieci bianconero. Serve l’ausilio del Var all’arbitro Abisso per dirimere la questione, sfuggitagli a velocità normale. Ecco il video:

