Inter – Moratti si congratula con la società e non solo: “Conte è bravo! E sul derby…”

Moratti piacevolmente sorpreso dall’Inter e da Sensi: le parole dell’ex padron nerazzurro dopo una cena con la dirigenza interista

L’Inter ha iniziato col piede giusto la stagione 2019/20 di Serie A: i nerazzurri si trovano in solitaria in vetta alla classifica grazie al ko di ieri sera del Torino. Un inizio sprint che fa sorridere l’ex dirigente nerazzurro Moratti, che ha solo parole di elogio per la società: “la famiglia Zhang è gentilissima, sia Steven che suo padre. Ci tengono moltissimo a fare bene e sono felici della situazione attuale. Sono molto impressionato da Sensi e dall’allenatore. Ci sono le basi per fare bene. Conte è bravo, nelle dichiarazioni che fa, nello spirito che ha dato alla squadra. Non mi aspettavo un Sensi così forte, è intelligente ha velocità, ha cambiato un po’ la squadra come Sneijder. Derby? Non si dice niente. E lo scudetto non si cita ma ci sono le basi per lottare”.

Queste le parole dell’ex patron dell’Inter dopo una cena con i dirigenti azzurri e Jindong: il numero 1 di Suning in visita a Milano ha voluto incontrare Moratti.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE