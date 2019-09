Inter, Lukaku segna e festeggia con Conte: la spallata del belga però lascia l’allenatore nerazzurro… dolorante [VIDEO]

Subito dopo la rete dello 0-2 segnata al Milan, l’attaccante belga ha festeggiato con il proprio allenatore, sferrandogli una spallata davvero energica

Il rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte diventa sempre più stretto di partita in partita, grazie anche alle prestazioni dell’attaccante belga, davvero imprescindibile per il gioco dell’Inter. Un feeling davvero sensazionale tra giocatore e allenatore messo però a dura prova dal… fisico dell’ex Manchester United. Proprio così, infatti dopo il gol dello 0-2 che ha chiuso il derby con il Milan, Lukaku ha festeggiato insieme a Conte, sferrandogli una spallata che, per qualche secondo, ha lasciato dolorante l’ex manager del Chelsea. Qualche massaggio e poi tutto risolto, ma sarebbe potuta andare molto peggio…

