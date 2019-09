Inter, senti Icardi: “sono al PSG perchè era arrivato il momento di vincere trofei. Voglio farmi riscattare”

Mauro Icardi rifila una frecciatina all’Inter direttamente da Parigi: l’ex bomber nerazzurro si dice pronto a farsi riscattare dal club francese con il quale, finalmente, è pronto a vincere trofei

L’Inter vince senza Icardi, Icardi vince senza l’Inter. La cessione in prestito dell’argentino al PSG sembra aver fatto contenti tutti: i nerazzurri sono primi in campionato grazie al feeling Lukaku-Conte; il PSG ha trovato il sostituto di Cavani, in attesa che il ‘Matador’ recuperi dall’infortunio, nonchè un valido partner d’attacco. L’argentino, nonostante non abbia ancora segnato nei 2 match giocati a Parigi, si è detto pronto a farsi riscattare dal club con il quale spera di vincere i trofei che con l’Inter non è riuscito a conquistare.

Queste le sue parole a Canal Plus: “era il mio settimo anno all’Inter e il mio sogno era giocare la Champions League con quella squadra e si è realizzato, ma non ho vinto nulla. Era arrivato il momento di giocare in una squadra che vince trofei, una come il Psg. Sono venuto per restare, farò di tutto per farmi riscattare, vediamo cosa succederà la prossima estate. La competizione con Cavani è sana, è un grandissimo giocatore. Il nostro attacco è spettacolare non credo che nel mondo esista una squadra simile. Tutti mi definiscono un killer, perchè sto sempre pronto dentro l’area di rigore per fare gol. Da quando ho iniziato a giocare da piccolo a Rosario il mio obiettivo è sempre stato quello. Critiche a Wanda Nara? Sto con lei da 7 anni, viviamo la relazione nel miglior modo possibile, ci amiamo, le critiche non influenzano il mio stato d’animo in campo. Non sarei riuscito a giocare per l’Inter facendo 150 gol. Prenderla come agente è stata la decisione migliore per me e per la mia famiglia“.

