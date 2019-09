Inter, il CdA approva il bilancio nerazzurro: superata per la prima volta la soglia dei 400 milioni di ricavi

Nella giornata di oggi il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio chiuso il 30 giugno 2019, registrando un 20% di crescita rispetto all’esercizio precedente

Buone notizie in casa Inter, il Consiglio di Amministrazione ha oggi approvato il bilancio chiuso il 30 giugno 2019 per poi sottoporlo all’assemblea dei soci in programma a fine ottobre. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la società del presidente Zhang ha valicato per la prima volta la soglia dei 400 milioni di euro in termini di ricavi, ottenendo un fatturato di 415 milioni di euro comprese le plusvalenze, registrando una crescita del 20% rispetto ai circa 346 milioni dell’esercizio 2017/18. Il bilancio si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE