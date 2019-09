Inter, 6 forte! Tris alla Sampdoria e primato solitario: en plein di vittorie in un super inizio di stagione

L’Inter fa 6 su 6 e si prende la vetta della classifica della Serie A in solitudine: che spettacolo i nerazzurri di Conte, Sampdoria stordita 1-3

E’ un’Inter incontenibile: Antonio Conte porta ancora a casa 3 preziosissimi punti, la sesta vittoria consecutiva, che consolida il primato dei nerazzurri in classifica. L’Inter ha affondato oggi la Sampdoria al Marassi, grazie alle reti di Sensi, Sanchez e Gagliardini, mentre è servita a poco la rete di Jankto per i pardoni di casa.

La squadra di Antonio Conte ha mostrato una netta superiorità tecnico tattica sulla Samp che nulla ha potuto contro la capolista. La maturità dell’Inter si è vista oggi nel momento della difficoltà: i nerazzurri sono rimasti infatti in 10 in tutto il secondo tempo, a causa dell’espulsione di Sanchez al 46′, ma nonostante ciò sono riusciti a restare lucidi e concentrati e a portare a casa una preziosa vittoria.

Adesso, nonostante Conte non ami montare la testa sua, dei giocatori e della società, l’Inter può iniziare a sognare in grande e la paroal scudetto non è più da dribblare. I nerazzurri sono in corsa per il titolo, interrompendo così la lunga egemonia juventina.

