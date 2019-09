Best Fifa Football Award 2019 – Cristiano Ronaldo diserta la cerimonia

Niente Best Fifa Football Award 2019 per Cristiano Ronaldo: il portoghese della Juventus rimane a casa per infortunio

A Milano è tutto pronto per i “Best Fifa Football Award 2019“, ma questa sera alla prestigiosa cerimonia ci sarà un grande assente. Cristiano Ronaldo, nominato per il miglior giocatore dell’anno insieme a Van Dijk e Messi, è costretto a rinunciare all’appuntamento a causa di un infortunio. Il portoghese, infatti, non scenderà manco in campo domani per la sfida contro il Brescia per curare l’affaticamente all’adduttore.

