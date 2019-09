Immobile-Marusic, la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa: successo scaccia crisi in vista dell’Inter

Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista

Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa League contro il Cluj, avevano fatto scattare qualche campanello d’allarme nella sponda biancoceleste di Roma.

La vittoria di questa sera, nel posticipo della 4ª Giornata di Serie A è servita a far tornare il sereno. Una Lazio finalmente convincente, decisa in attacco e solida in difesa, supera il Parma per 2-0 e si rilancia in zona Europa. I biancocelesti, trascinati dai gol di Immobile e Marusic si trovano ora al 5° posto con 7 punti, gli stessi di Atalanta e Bologna. La zona Champions dista solo 1 punto, la differenza che separa i ragazzi di Simone Inzaghi dai ‘cugini’ della Roma. Nel prossimo turno di campionato la sfida contro l’Inter sarà un decisivo banco di prova per capire le ambizioni dei biancocelesti.

