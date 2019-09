Ibrahimovic al Boca Juniors? Voci clamorose dal Sud America, l’intervento social di Raiola fa chiarezza

L’agente dell’attaccante svedese ha fatto chiarezza sulle indiscrezioni circolate in Sud America circa un avvicinamento di Ibrahimovic al Boca Juniors

Una indiscrezione clamorosa di mercato, una notizia che ha messo in agitazione l’intero Sud America, in particolare l’Argentina. Nelle ultime ore infatti sono circolate delle voci circa un avvicinamento di Zlatan Ibrahimovic al Boca Juniors, club in cui gioca dalla scorsa estate Daniele De Rossi.

Una trattativa però mai partita e nemmeno abbozzata, come sottolineato da Mino Raiola sui social. L’agente dell’attaccante svedese è intervenuto su Twitter per spegnere sul nascere queste indiscrezioni: “non ho mai offerto Ibrahimovic al Boca Juniors o a qualche altra squadra. Fake news totale”.

