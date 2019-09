Handanovic, disavventura a lieto fine: ritrovata la macchina che gli era stata rubata durante Inter-Lazio

A due giorni dal furto della sua auto, Samir Handanovic può tirare un sospiro di sollievo: la macchina, che gli era stata rubata durante Inter Lazio, è stata ritrovata vicino San Siro

Mentre era intento a difendere la porta dell’Inter dagli assalti della Lazio, in quella che, anche grazie alle sue parate, è stata la 5ª vittoria consecutiva dei nerazzurri, Samir Handanovic è stato vittima di un furto. All’esterno di San Siro infatti, la sua auto, una Volvo XC 90, è stata rubata con grande sorpresa del portiere una volta arrivato al parcheggio. Fortunatamente, grazie ad un dispositivo di localizzazione installato al suo interno, la vettura è stata trovata un giorno e mezzo dopo il furto, in via Pisanello, non lontana dallo stadio di San Siro. Tutto è bene ciò che finisce bene: senza questo fastidioso pensiero, Handanovic potrà concentrarsi adesso esclusivamente sulla partita contro la Sampdoria.

