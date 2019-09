Golf – World Junior Girls Championship: due medaglie per l’Italia, bronzo per Alessia Nobilio nell’individuale

La Nazionale Italiana tutta al femminile ha conquistato due medaglie di bronzo nel campionato mondiale per U18 svolto in Canada

L’Italia (Alessia Nobilio, Benedetta Moresco, Carolina Melgrati) ha offerto un’ottima prova, conquistando due medaglie di bronzo, a squadre e nell’individuale con Alessia Nobilio, nel World Junior Girls Championship, il campionato mondiale per Under 18 svoltosi sul percorso dell’Angus Glen Golf Club (par 72) a Markham, nell’Ontario in Canada.

Il trio azzurro, che difendeva il titolo conquistato nel 2018, ha messo in campo grande grinta e determinazione salendo sul podio per il secondo anno consecutivo, dando dunque un bel segnale di continuità in una stagione dove gli azzurri stanno facendosi valere in tutti i tornei del mondo.

Il titolo a squadre è stato vinto dalla Corea (Ye Won Lee, Jung-Min Hong, Yoon Ina) con 563 (-13) colpi, che ha avuto ragione della Thailandia (567, -9) dopo un duello che si è protratto fino alle ultime battute. Terza, come detto, l’Italia con 573 (-3).

Nell’individuale si è imposta per il secondo anno consecutivo la thailandese Atthaya Thitikul con 277 (-11) che ha preceduto di due colpi la coreana Ye Woo Lee (279, -9) e di cinque Alessia Nobilio (282 – 6), che è stata sin dall’inizio in corsa per una medaglia. Hanno dato un contributo fattivo e importante nella conquista del bronzo a squadre le altre due azzurre Benedetta Moresco, 23ª con 300 (+12), e Carolina Melgrati, 25ª con 301 (+13). La compagine azzurra è stata assistita dall’allenatore Roberto Zappa.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE