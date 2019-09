Golf – Safeway Open: Francesco Molinari scende dal terzo al dodicesimo posto, in testa vola DeChambeau

L’azzurro rallenta il ritmo ed esce dalla top ten dopo il secondo giro del torneo californiano, guidato adesso da Bryson DeChambeau

Francesco Molinari ha rallentato il ritmo ed è sceso dal terzo al decimo posto con 137 (66 71, -7) colpi nel secondo giro del Safeway Open, che è stato caratterizzato dai decisi attacchi (per entrambi un 64, -8) di Bryson DeChambeau, salito dall’ottavo al primo posto con 132 (68 64, -12) e di Justin Thomas, da 51° a terzo con 135 (71 64, -9).

Sul percorso del Silverado Resort&Spa (par 72) di Napa in California, nel terzo evento della stagione 2019/2020 del PGA Tour, è in seconda posizione con 134 (-10) Nick Watney, mentre Thomas è alla pari con Cameron Champ, Adam Long, con il canadese Nick Taylor e con il sudafricano Dylan Frittelli e sono in ottava con 136 (-6) Colin Morikawa e John Oda.

Hanno perso terreno l’australiano Adam Scott, leader dopo un turno e ora 15° con 138 (-6) causa un 73 (+1), e Patrick Cantlay, 28° con 140 (-4). Sono usciti al taglio, caduto a 142 (-2), Bob Tway (143, -1), che difendeva il titolo, Phil Mickelson e il giapponese Hideki Matsuyama (144, par) e il dilettante Tony Romo (148, +4), ex giocatore di football americano, che dopo il 70 (-2) iniziale sembrava potesse riuscire a compiere tutti e quattro i giri, speranza svanita per un 78 (+6).

Bryson DeChambeau ha segnato otto birdie senza bogey e Justin Thomas nove birdie e un bogey. Quest’ultimo a fine torneo farà una donazione alla Convoy of Hope, organizzazione no-profit che sta aiutando le Bahamas dopo la devastazione subita per il passaggio dell’uragano Dorian: darà mille dollari per ogni birdie e ne ha già realizzati dodici oltre a un eagle.

Francesco Molinari è stato molto altalenante. Ha condotto in par le prime nove buche con tre birdie, un bogey e un doppio bogey e nel rientro dopo altri due bogey ha fissato il 71 (-1) con un eagle e un birdie nelle ultime tre buche. Il suo colpo da 273 yard alla buca 16 (par 5) con palla a un passo dalla buca è stato riconosciuto qual migliore della giornata. Il montepremi è di 6.600.000 dollari.

Diretta su GOLFTV – Il Safeway Open viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 28 settembre, dalle ore 24 alle ore 3.

