Golf – Safeway Open: occasione per Champ, Francesco Molinari 22°

Pga Tour: occasione per Cameron Champ, Francesco Molinari 22°. Il leader ha tre colpi di vantaggio. Cede Bryson DeChambeau da primo a quindicesimo

Francesco Molinari è al 22° posto con 209 (66 71 72, -7) colpi dopo il terzo giro del Safeway Open, terzo evento della stagione 2019/2020 del PGA Tour che si sta svolgendo sul percorso del Silverado Resort&Spa (par 72) a Napa in California. Ha l’opportunità per portare a due i titoli in carriera il 24enne di Sacramento (California) Cameron Champ, in vetta con 202 (67 68 67, -14), che avrà da gestire tre colpi di vantaggio sul colombiano Sebastian Muñoz, recente vincitore del Sanderdon Farms, e sui canadesi Adam Hadwin e Nick Taylor (205, -11).

Ha perso due posizioni Justin Thomas, quinto con 206 (-10), il quale a fine torneo farà una donazione alla Convoy of Hope, organizzazione no-profit che sta aiutando le Bahamas dopo la devastazione subita per il passaggio dell’uragano Dorian: darà mille dollari per ogni birdie, ma nell’occasione ne ha aggiunti solo due ai dodici realizzati in precedenza oltre a un eagle. Stesso score anche per Chez Reavie, Collin Morikawa e per Nick Watney.

Ha ceduto di schianto Bryson DeChambeau, in vetta dopo due turni e finito al 15° posto con 208 (-8) dopo un 76 (+4) e media classifica per Patrick Cantlay, 30° con 210 (-6), e per l’australiano Adam Scott, 36° con 211 (-5), che aveva iniziato la gara al comando.

Cameron Champ ha girato in 67 (-5) con cinque birdie senza bogey. Francesco Molinari ha segnato 72 (par) colpi con un bogey alla buca 2, un birdie alla sei e sedici par nel resto del tracciato. Il montepremi è di 6.600.000 dollari.

Diretta su GOLFTV – Il Safeway Open viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 29 settembre, dalle ore 24 alle ore 3.

