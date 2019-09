Golf – Minnesota Invitational: splendido successo di Caterina Don, l’azzurra vince all’esordio nelle gare di College

La giocatrice italiana ha firmato la tredicesima vittoria in campo internazionale dei dilettanti azzurri

Caterina Don, che sta studiando alla University of Georgia, ha vinto il Minnesota Invitational, al suo esordio nelle gare di College statunitensi. Sul percorso del Prestwick Golf Club (par 72), a Woodbury nel Minnesota, si è imposta con 135 (66 69, -9) colpi, uno di margine su Natascia Andrea Oon (136, -8) e tre su Siranon Shoomee e Jensen Castle (138, -6). Al quinto posto con 139 (-5) Delaney Shah e al sesto con 141 (-3) Noelle Beijer.

Caterina Don, torinese, 18 anni compiuti, ha preso il comando con un 66 (-6, un eagle, quattro birdie) nel primo giro e poi nel secondo ha contenuto il ritorno delle avversarie con un parziale di 69 (-3, sei birdie, un bogey, un doppi bogey). In una annata che si sta colorando sempre più d’azzurro, la Don ha firmato la tredicesima vittoria in campo internazionale dei dilettanti italiani, di cui tre a squadre, e la 25ª in totale con le 12 dei pro.

