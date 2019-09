Golf – KLM Open, Jamieson in vetta: rimonta Nino Bertasio

Eurotour: Scott Jamieson in vetta al KLM Open, rimonta Nino Bertasio

Lo scozzese Scott Jamieson guida con 133 (68 65, -11) colpi la graduatoria nel KLM Open, uno dei tornei più longevi dell’European Tour che si sta disputando sul percorso del The International (par 72) ad Amsterdam in Olanda. Ha recuperato 22 posizioni Nino Bertasio, 25° con 139 (71 68, -5), e ne ha perse venti Edoardo Molinari, 46° con 141 (70 71, par), mentre non hanno superato il taglio Lorenzo Gagli, 86° con 144 (71 73, par), e Matteo Manassero, 146° con 153 (78 75, +9), e si è ritirato nel primo turno Filippo Bergamaschi.

Jamieson, 36enne di Glasgow con un titolo nel circuito datato 2013, con sette birdie senza bogey per il 65 (-7) ha preso due colpi di margine sullo spagnolo Sergio Garcia e sugli inglesi James Morrison, Matthew Southgate e Callum Shinkwin (135, -9), quest’ultimo leader dopo tre turni. In sesta posizione con 136 (-8) il danese Nicolai Hojgaard e l’inglese Sam Horsfield e in ottava con 137 (-7) il belga Thomas Pieters.

Oltre che per Sergio Garcia, c’era attesa per lo statunitense Patrick Reed e per il tedesco Martin Kaymer. Il primo ha lo stesso score di Molinari, così come il cinese Ashun Wu, che difende il titolo, mentre il secondo, malgrado un 66 (-6), è uscito al taglio, 75° con 143 (-1) penalizzato dal 77 (+5) iniziale.

Nino Bertasio è risalito con un bel parziale di 68 (-4) dovuto a quattro birdie senza bogey ed Edoardo Molinari ha girato in 71 (-1) con cinque birdie e quattro bogey. Il montepremi è di 2.000.000 di euro con prima moneta di 333.330 euro.

A 100 anni sul green con i campioni del KLM Open – A cento anni d’età Susan Hosang, nativa di Hilversum, è stata anche lei tra i protagonisti del KLM Open. Appassionata golfista, ha partecipato a un contest organizzato alla buca 13 e ha giocato a fianco dei campioni, peraltro affrontando Patrick Reed e Thomas Pieters. Naturalmente la scena è stata tutta per lei in un evento che, peraltro, sta festeggiando la centesima edizione.

Il torneo su GOLFTV – Il KLM Open viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 14 settembre, dalle ore 13 alle ore 17,30

