Golf – KLM Open: Edoardo Molinari a metà classifica, in testa la coppia formata da Sergio Garcia e Callum Shinkwin

La coppia di testa affronterà il giro finale con due colpi di margine sul brillante diciottenne danese Nicolai Hojgaard (203, -13) e con tre sull’inglese James Morrison (204, -12)

Sul percorso del The International (par 72) ad Amsterdam in Olanda, teatro del KLM Open, evento tra i più longevi dell’European Tour che festeggia il centenario, sono al vertice con 201 (-15) lo spagnolo Sergio Garcia (68 67 66), uno dei favoriti, e l’inglese Callum Shinkwin (66 69 66), già leader dopo un turno. Si è portato a metà classifica Edoardo Molinari, 30° con 210 (70 71 69, -6), mentre è sceso in bassa Nino Bertasio, 69° con 216 (71 68 77, par).

La coppia di testa affronterà il giro finale con due colpi di margine sul brillante diciottenne danese Nicolai Hojgaard (203, -13) e con tre sull’inglese James Morrison (204, -12). Sono al quinto posto con 205 (-11) altri tre inglesi, Matt Wallace, Steven Brown e Matthew Southgate, è all’ottavo con 206 (-10) lo svedese Joakim Lagergren e si trova tra i concorrenti al nono con 207 (-9) il belga Thomas Pieters. Deludente la prestazione dello statunitense Patrick Reed, 41° con 211 (-5), anch’egli tra i più gettonati alla vigilia, e più indietro il cinese Ashun Wu, campione uscente, scivolato al 59° posto con 214 (-2), dopo una buona partenza.

Sergio Garcia, 39enne di Castellon, un Masters, 14 titoli sull’European Tour e nove sul PGA Tour al netto del major, ha realizzato un 66 (-6) con sei birdie senza bogey. Callum Shinkwin, 26enne di Watford in cerca del primo successo nel circuito, ha ottenuto lo stesso punteggio con sette birdie e un bogey. Per Edoardo Molinari 69 (-3) colpi con cinque birdie e due bogey e per Nino Bertasio 77 (+5) con un birdie e sei bogey. Non hanno superato il taglio Lorenzo Gagli, 86° con 144 (71 73, par), e Matteo Manassero, 146° con 153 (78 75, +9), e si è ritirato nel primo giro Filippo Bergamaschi. Il montepremi è di 2.000.000 di euro con prima moneta di 333.330 euro.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE