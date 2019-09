Golf – Dunhill Links: Andrea Pavan corre per il titolo

Nel Dunhill Links Andrea Pavan, sesto, corre per il titolo. Il romano è a quattro colpi dai due leader, Victor Perez e Matthew Southgate. Out gli altri italiani

Andrea Pavan, da 11° a sesto con 200 (68 65 67, -16) colpi, è salito ancora e sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), che si sta disputando con formula pro am (un pro e un dilettante) in Scozia, sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, e dove sono nuovamente cambiati i leader poiché guidano con 196 (-20) il francese Victor Perez (64 68 64) e l’inglese Matthew Southgate (65 66 65).

Sono usciti al taglio, che ha lasciato in gara 60 concorrenti e 23 squadre, Renato Paratore, 61° con 208 (69 66 73, -8), Guido Migliozzi (69 71 71) e Nino Bertasio (66 73 72), 94.i con 211 (-5), ed Edoardo Molinari, 152° con 216 (72 70 74, par).

Seguono la coppia di testa l’altro inglese Paul Waring (198, -18), lo svedese Joakim Lagergren e lo statunitense Tony Finau (199, -17). Sono insieme a Pavan gli inglesi Luke Donald e Jordan Smith e si è portato dal 21° al nono posto con 201 (-15) il danese Lucas Bjerregaard, che difende il titolo, mentre ha perso posizioni importanti l’inglese Justin Rose, numero quattro mondiale, 14° con 202 (-14). In risalita tardiva l’irlandese Shane Lowry, da 79° a 17° con 203 (-13), e l’inglese Danny Willett, da 60° a 25° con 204 (-12) e sono più indietro l’inglese Tommy Fleetwood, 32° con 205 (-11), e il nordirlandese Rory McIlroy, 40° con 206 (-10), numero due del World ranking. Out al taglio lo spagnolo Jon Rahm, 106° con 212 (-4).

Gran ritmo dei due leader. Perez al Kingsbarns ha messo insieme nove birdie e un bogey per il 64 (-8) e Southgate all’Old Course ha realizzato otto birdie e un bogey per il 65 (-7). Pavan, anch’egli sull’Old Course, ha girato in 67 (-5) con sette birdie e due bogey.

Nella classifica a squadre conducono con 187 (-29) Andrea Pavan/Chris Goodwin e Tommy Fleetwood/Ogden Phipps. Il montepremi di cinque milioni di dollari (circa 4.545.000 euro).

Il torneo su GOLFTV – L’Alfred Dunhill Links Championship viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 29 settembre, dalle ore 13,30 alle ore 18,30.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE