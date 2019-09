Golf – BMW PGA Championship: Francesco Molinari risale al nono posto, in testa la coppia Rahm-Willett

L’azzurro è entrato nella top ten ad un giro dalla conclusione, in testa rimangono Jon Rahm e Danny Willett

Francesco Molinari, campione in carica, è salito dal 12° al nono posto con 208 (69 70 69, -8) colpi a un giro dal termine del BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si sta disputando al Wentworth Golf Club (par 72) di Virginia Water, in Inghilterra, dove sono rimasti al comando con 201 (-15) lo spagnolo Jon Rahm (66 67 68) e l’inglese Danny Willett (68 65 68).

A metà classifica Renato Paratore con 213 (71 71 71, -3) e in bassa Andrea Pavan, 61° con 219 (68 76 75, +3), ed Edoardo Molinari, 63° con 220 (71 74 75, +4).

Sono a tre colpi dai due leader Justin Rose, Shubhankar Sharma e Christiaan Bezuidenhout, terzi con 204 (-12), e subito dietro Richie Ramsay e Rafa Cabrera Bello, sesti con 206 (-10), e Patrick Reed, ottavo con 207 (-9).

Molinari ha la compagnia di Paul Casey, Andrew Johnston, Billy Horschel, Andrew Putnam e del 22enne Viktor Hovland, che con un 70 (-2) ha visto interrotti a 19 i giri di fila sotto i 70 colpi, ma che ha allungato la serie dei turni sotto par a 23. Ha operato una bella rimonta Rory McIlroy, da 58° a 18° con 210 (-6), grazie a un 65 (-7), e sono piuttosto altalenanti Shane Lowy, 27° con 212 (-4), Tommy Fleetwood e Tony Finau, 45.i con 215 (-1), e Martin Kaymer, 52° con 217 (+1).

John Rahm e Danny Willett, in vetta appaiati dopo due giri, hanno viaggiato di pari passo con un 68 (-4) ed entrambi con sei birdie e due bogey, ma il secondo ha eseguito l’aggancio con un birdie sul green finale.

Francesco Molinari dopo 15 buche in par (due birdie, due bogey) ha offerto un bel finale con tre birdie a chiudere per il parziale di 69 (-3). Per Renato Paratore terzo 71 (-1) con quattro birdie e tre bogey, per Andrea Pavan 75 (+3) colpi con tre birdie, quattro bogey e un doppio bogey e anche per Edoardo Molinari 75 con tre birdie, un bogey, un doppio bogey e un triplo bogey. Il montepremi è di sette milioni di dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il BMW PGA Championship viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 22 settembre, dalle ore 13,30 alle ore 18,30. Differita su Eurosport 2, dalle ore 23 alle ore 1.

