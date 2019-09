Golf – Alfred Dunhill Links Championship: cinque gli italiani in gara, Paratore guida il gruppo azzurro

Al famoso torneo scozzese parteciperanno anche personaggi famosi dello sport e della musica, come Ruud Gullit e Justin Timberlake

Torneo-show in Scozia dove. come ogni anno, grandi campioni del golf e personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo giocano insieme nell’Alfred Dunhill Links Championship (26-29 settembre), in programma sui tre percorsi dell’Old Course St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns. Formula pro-am (un pro e un dilettante) con le coppie che ruoteranno sui tre tracciati e con taglio dopo 54 buche che lascerà in corsa i primi 60 concorrenti e le prime 20 squadre in graduatoria. Cinque gli italiani in gara, tutti in grado di ben figurare: Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato Paratore, Nino Bertasio e Guido Migliozzi.

In un field da grandi occasioni spiccano i nomi del nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, dell’inglese Justin Rose, numero quattro, e dello spagnolo Jon Rahm, numero cinque, ma non saranno i soli a puntare alla vittoria in un evento che offre un montepremi di cinque milioni di dollari (circa 4.545.000 euro). Ricordiamo gli inglesi Danny Willett, tornato al successo domenica scorsa nel BMW PGA Championship, Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick, Matt Wallace, Tyrrell Hatton e Lee Westwood, lo statunitense Tony Finau, l’irlandese Shane Lowry, vincitore dell’Open Championship, lo svedese Alex Noren, l’austriaco Bernd Wiesberger, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il nordirlandese Graeme McDowell, il tedesco Martin Kaymer, il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, il cinese Haotong Li e il thailandese Kiradech Aphibarnrat

Sempre da seguire il sudafricano Ernie Els, il danese Thomas Bjorn, capitano continentale di Ryder Cup vittorioso a Parigi 2018, e l’irlandese Padraig Harrington, che il prossimo anno dirigerà il Team Europe per ripetere l’impresa nel Wisconsin. Difende il titolo il danese Lucas Bjerregaard che, per la verità, dopo quel successo si è abbastanza defilato.

Tra i vip appassionati di golf l’attore-cantante Justin Timberlake, che giocherà con Justin Rose, gli ex calciatori Ruud Gullit e Jamie Redknapp, il campione di cricket Kevin Pietersen e Sir Steve Redgrave, cinque ori olimpici nel canottaggio.

Il torneo su GOLFTV – L’Alfred Dunhill Links Championship viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 26 settembre, dalle ore 14 alle ore 18.

