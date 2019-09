Golf – 76° Open d’Italia: per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura tv

76° Open d’Italia in onda su Rai, Sky e GOLFTV. Per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura televisiva

Un Open d’Italia da vivere dalla prima all’ultima buca per non perdersi neanche un colpo dei campioni in gara all’Olgiata Golf Club di Roma dal 10 al 13 ottobre. Rai Sport, Sky Sport e GOLFTV, infatti, trasmetteranno la 76esima edizione del torneo, quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour.

L’appuntamento clou del Progetto Ryder Cup 2022 avrà una copertura senza precedenti grazie all’accordo raggiunto da Infront – Official Advisor della Federazione Italiana Golf – con tre diversi broadcaster.

Per un’esposizione mediatica che darà un nuovo impulso allo sviluppo del movimento golfistico entrando nelle case di tutti gli italiani permettendo la visione di uno show con protagonisti, tra gli altri, campioni internazionali del calibro di Francesco Molinari, Justin Rose (numero 4 al mondo), Paul Casey e Shane Lowry, con in palio un montepremi da 7 milioni di dollari.

La programmazione – Rai Sport + HD garantirà una sintesi giornaliera di 60 minuti per i primi tre giri, oltre alla diretta in chiaro del round finale.

La piattaforma satellitare di Sky Sport Uno offrirà in diretta ai propri abbonati tutta la massima rassegna nazionale di golf da giovedì 10 ottobre a domenica 13.

Il servizio streaming GOLFTV, realizzato da Discovery, coprirà l’intero evento su piattaforma internet e mobile, abbinando visione gratuita e a pagamento.

Conferenza Stampa Open d’Italia – Il 76°Open d’Italia verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa il 30 settembre alle ore 11.30 nel Salone d’onore del CONI.

