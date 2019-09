Un gol da lasciare senza fiato, Ibrahimovic incanta in allenamento: lo svedese sorpreso da… se stesso [VIDEO]

L’attaccante svedese ha sfoderato un gol di rara bellezza in allenamento, lasciando senza parole anche se stesso

Zlatan Ibrahimovic non è tipo da sorprendersi per un gol, soprattutto se segnato da lui stesso, considerata la propria smisurata autostima. Questa volta però l’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha superato ogni aspettativa personale, segnando in allenamento un gol davvero fantascientifico.

Dopo aver posizionato la palla qualche metro dietro la bandierina del corner, lo svedese ha sfoderato un tiro a giro tremendo, che ha concluso la propria corsa in fondo al sacco. Un gol assurdo, che ha lasciato di stucco lo stesso Ibrahimovic, come si evince dal video:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE