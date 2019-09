Formula 3, gli aggiornamenti sulle condizioni di Alex Peroni: stagione finita per il pilota australiano

Il pilota protagonista del terribile incidente avvenuto a Monza è stato dimesso dall’ospedale, ma dovrà indossare un busto per il prossimo mese

Arrivano buone notizie per Alex Peroni, il pilota coinvolto nel terribile incidente avvenuto in Gara-1 di Formula 3 a Monza. L’australiano è letteralmente decollato dopo aver colpito un dissuasore posizionato all’esterno della Parabolica, finendo rovinosamente al di là delle barriere.

Dopo qualche giorno di osservazione in ospedale, Peroni è stato dimesso nella giornata di oggi, potendo finalmente far rientro a casa. Niente intervento chirurgico alla schiena, ma il giovane driver dovrà indossare un busto per il prossimo mese. Niente Gp di Sochi dunque, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 3 in programma a fine settembre, ma resta in dubbio anche la sua presenza al Gp di Macao, che si svolgerà a metà novembre.

