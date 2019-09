Formula 2 – Un nuovo spaventoso incidente: pauroso schianto a Sochi, piloti illesi [VIDEO]

Ancora un incidente in Formula 2: paura anche a Sochi, piloti fortunatamente illesi

Con le gare di Formula 2 non si smette mai di vivere momenti spaventosi: anche oggi, a Sochi, durante il primo giro del Gp di Russia, un pauroso incidente ha fatto allarmare tutti, a poche settimane dalla tragica scomparsa di Hubert per l’incidente di Spa. Dopo un contatto tra Mazepin e Aitken, che rientrava sul tracciato dopo aver tagliato una curva, il pilota russo è finito violentemente contro Nobuharu Matsuhita, terminato contro le barriere. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per i due piloti, usciti illesi dall’mpatto. La gara è stata poi ridotta a 15 giri dopo 40 minuti di bandiera rossa ed è stato Ghiotto ad aggiudicarsi la vittoria.

Que susto na F2!! Aitken, Mazepin e Matsushita se envolveram em um forte acidente na primeira volta da corrida 2 nesta manhã na Rússia. A batida fez com que a prova fosse paralisada em 50 minutos. Matsushita e Mazepin foram levados ao hospital #F2noGP pic.twitter.com/Bts6JmkwGT — Grande Prêmio (@grandepremio) September 29, 2019

