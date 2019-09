Cosa ci fa una monoposto di Formula 2 in autostrada? Clamoroso in Repubblica Ceca, il VIDEO è pazzesco

La polizia sta indagando su chi possa essere il proprietario della monoposto avvistata su un’autostrada in Repubblica Ceca, nei pressi di Příbram

Una scena davvero curiosa, che in poche ore ha fatto letteralmente il giro del web. Sull’autostrada D4 in Repubblica Ceca, precisamente nei pressi di Příbram in Boemia centrale, una monoposto di Formula 2 è stata vista circolare tra le auto, ovviamente violando il codice della strada.

Una tale vettura, presumibilmente una Dallara GP2/08 spinta da un V8 Mecachrome da 4 litri, non ha il permesso di circolare al di fuori dei circuiti, motivo per il quale la polizia sta indagando: “le forze dell’ordine stanno attualmente indagando su una violazione della legge sul traffico stradale, commessa da un conducente di un’auto da corsa da formula, che viaggiava con questo veicolo in un giorno e in un orario non rilevati sull’autostrada D4″. Dovrebbe trattarsi di un appassionato che, sfruttando i siti che vendono auto da corsa, ne ha acquistata una decidendo di provarla sull’autostrada. Ecco il video:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE