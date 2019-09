Formula 1 – Vettel insicuro a SochiÂ  “giornata strana, le gerarchie dipenderanno dal meteo”

Sebastian Vettel non va oltre il 5° posto nelle FP2 di Sochi: il ferrarista sottolinea come il meteo potrà influire sull’esito della gara

Un quinto posto, sicuramente migliorabile, è quanto Sebastian Vettel è riuscito a raccogliere dalle FP2 di Sochi. Un Gp di Russia che si presenta alquanto incerto, complice l’instabilità del meteo. Incertezza che traspare anche dalle parole di Sebastian Vettel ai microfoni di Sky Sport: “é stata una giornata strana. Il grip lo troveremo domani. Oggi siamo riusciti ad essere competitivi, piu ci avviciniamo al top e meglio è per noi. Non so se dopo oggi si possano stabilire delle gerarchie, non so domani quale sarà il meteo“.

