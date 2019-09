Formula 1 – Ferrari super a Sochi, ma Wolff non molla: “stanno spaccando tutti, ma…”

Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna dopo la pole position conquistata ieri da Leclerc a Sochi

Charles Leclerc ha conquistato ieri a Sochi la sua quarta pole position consecutiva. La Ferrari, dunque, ancora una volta è riuscita a far meglio della Mercedes, mettendo in difficoltà il team di Brackley. Nonostante la disfatta in qualifica, Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna: “non ci arrendiamo mai“, ha dichiarato ieri.

“In rettilineo stanno spaccando tutti, rifilano dai 7 agli 8 decimi, è una situazione contro la quale non puoi fare granché“, ha aggiunto il team principal Mercedes sulle Ferrari.

“È sicuramente uno dei momenti più difficili per noi, questo distacco dalle Ferrari c’è, fa parte dello sport. Non si può vincere sempre e in questo momento siamo noi quelli che devono inseguire. Dobbiamo mettere in pista un buon telaio, capire le gomme, adottare una buona strategia e sfruttare la forza dei nostri piloti. Non molleremo niente“, ha concluso.

